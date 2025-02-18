Станция КТК получила серьезные повреждения

На устранение последствий атаки БПЛА на станцию КТК уйдет до двух месяцев

На устранение последствий атаки БПЛА на станцию Нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) уйдет до двух месяцев, пишет РИА Новости.

Как рассказал один из основных акционеров КТК «Транснефть» на станции разрушена крыша, повреждено распределительное устройство, а также поражены кабели и резервуар с водой. Кроме того, уничтожены два трансформатора и система пожаротушения. Точную сумму ущерба пока не называют, но на восстановление уйдет от полутора до двух месяцев.

Отдельно было отмечено, что из-за повреждения инфраструктуры объемы прокачки нефти из Казахстана могут упасть на 30 процентов. В КТК тем временем отметили, что транспортировка по маршруту Тенгиз — Новороссийск продолжается.

КТК «Кропоткинская» располагается в Кавказском районе Кубани. Атака на нее была совершена 17 февраля.