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17:16, 18 февраля 2025Экономика

Станция КТК получила серьезные повреждения

На устранение последствий атаки БПЛА на станцию КТК уйдет до двух месяцев
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

На устранение последствий атаки БПЛА на станцию Нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) уйдет до двух месяцев, пишет РИА Новости.

Как рассказал один из основных акционеров КТК «Транснефть» на станции разрушена крыша, повреждено распределительное устройство, а также поражены кабели и резервуар с водой. Кроме того, уничтожены два трансформатора и система пожаротушения. Точную сумму ущерба пока не называют, но на восстановление уйдет от полутора до двух месяцев.

Отдельно было отмечено, что из-за повреждения инфраструктуры объемы прокачки нефти из Казахстана могут упасть на 30 процентов. В КТК тем временем отметили, что транспортировка по маршруту Тенгиз — Новороссийск продолжается.

КТК «Кропоткинская» располагается в Кавказском районе Кубани. Атака на нее была совершена 17 февраля.

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