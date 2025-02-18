Описана ситуация на перекачивающей нефть США российской станции после атаки БПЛА

Нефтепровод КТК в Краснодарском крае продолжает работу после атаки БПЛА

Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), нефтеперекачивающую станцию которого в Краснодарском крае атаковали беспилотники, продолжает работу, но с уточненными техническими возможностяими. Ситуацию после удара по объекту, который в том числе перекачивает нефть США, оценили в компании, передает РИА Новости.

«Международная трубопроводная система КТК продолжает транспортировку нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск», — сообщили в компании.

Там добавили, что штатно также проходит отгрузка сырья на экспорт на морском терминале. При этом транспортировка нефти из Казахстана по нефтепроводу может снизится на 30 процентов.

Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) «Кропоткинская» в Краснодарском крае подверглась атаке семи беспилотников 17 февраля. Ее впоследствии вывели из эксплуатации, нефть начали перекачивать на сниженных режимах.

«Кропоткинскую» называют важнейшим узлом, обеспечивающим перекачку нефти по магистральному нефтепроводу КТК. В состав его акционеров входят международные компании, а американские компании владеют 24,25 процента активов. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя атаку, заявил, что Украина ударила по станции от отчаяния. Политик также напомнил, что по правовому режиму нефть, которая там идет, не российская, а международная, в том числе американская и европейская.