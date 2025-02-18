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08:50, 18 февраля 2025Россия

Медведев отреагировал на атаку по перекачивающей нефть США станции

Медведев об атаке на нефтеперекачивающую станцию: ВСУ сделали это из-за отчаяния
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) от отчаяния ударили по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом, комментируя атаку, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Перекормленная жирная тварь набросилась на хозяина, который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож. И тогда от отчаяния тварь решила укусить хозяина и побольнее. Истекая липкой слюной, она вцепилась в руку кормильца. В руку президента США», — написал Медведев.

Он напомнил, что удар был нанесен по станции, которая обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По правовому режиму нефть, которая там идет, не российская, а международная, в том числе американская и европейская, подчеркнул Медведев.

По его мнению, Киев не мог не знать об этом и намеренно атаковал активы американских компаний. Он назвал это тройным ударом по компаниям США, нефтяному рынку и лично президенту Дональду Трампу. Украина тем самым хочет продемонстрировать США свою опасность, уверен зампред Совбеза.

Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) «Кропоткинская» в Краснодарском крае подверглась атаке семи беспилотников 17 февраля. Ее после атаки вывели из эксплуатации, нефть начали перекачивать на сниженных режимах.

«Кропоткинскую» называют важнейшим узлом, обеспечивающим перекачку нефти по магистральному нефтепроводу КТК. В состав его акционеров входят международные компании, а американские компании владеют 24,25 процента активов.

ЖЗЛ
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