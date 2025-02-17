Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:52, 17 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали объект транспортировки принадлежащей США нефти

ВСУ дроном атаковали НПС «Кропоткинская» с нефтью, которая принадлежит США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская», транспортирующую энергоресурсы, которые принадлежат Соединенным Штатам. Подробный разбор случившегося опубликовал RT в Telegram-канале.

Атака на насосную станцию произошла в ночь на 17 февраля. В основном через нее поставляют нефть американских и европейских компаний через Казахстан. НПС находится в 230 километрах от порта Новороссийск, через который проходит российская нефть, поэтому предполагается, что ВСУ ударили по ней случайно.

«Кропоткинскую» называют важнейшим узлом, обеспечивающим перекачку нефти по магистральному нефтепроводу КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). В его состав акционеров входят международные компании, а американские компании владеют 24,25 процента активов.

За 2024 год по КТК было транспортировано 62,4 миллиона тонн нефти, из них 7,3 миллиона тонн поставлялись из РФ, 55,1 миллиона тонн — из Казахстана. В Казахстане ее добывают на трех международных проектах (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган), акционерами которых также выступают в первую очередь нефтяные фирмы США. Их доля в поставках по КТК составляет более 40 процентов по данным на 2024 год.

В ночь на 24 января Украина предприняла самую массированную с начала 2025 года попытку атаки на Россию. Произошедшее связали со стремлением Киева выложить козыри к переговорам РФ и США по урегулированию конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Помощник Путина раскрыл подробности переговоров с США по Украине в Саудовской Аравии. Кремль хочет прояснить один вопрос

      Ушаков и Лавров прибыли в Саудовскую Аравию

      Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России

      В Росгвардии прокомментировали задержание генерала Рябых

      В МИД прокомментировали шутку Лаврова про Гренландию

      Болельщики еще одного клуба КХЛ скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче

      ВСУ атаковали объект транспортировки принадлежащей США нефти

      В Германии обвинили Евросоюз в пассивной роли в переговорах по Украине

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» приспустила юбку на пляже

      Появились кадры с «Панцирем» в Калифорнии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше