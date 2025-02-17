ВСУ дроном атаковали НПС «Кропоткинская» с нефтью, которая принадлежит США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская», транспортирующую энергоресурсы, которые принадлежат Соединенным Штатам. Подробный разбор случившегося опубликовал RT в Telegram-канале.

Атака на насосную станцию произошла в ночь на 17 февраля. В основном через нее поставляют нефть американских и европейских компаний через Казахстан. НПС находится в 230 километрах от порта Новороссийск, через который проходит российская нефть, поэтому предполагается, что ВСУ ударили по ней случайно.

«Кропоткинскую» называют важнейшим узлом, обеспечивающим перекачку нефти по магистральному нефтепроводу КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). В его состав акционеров входят международные компании, а американские компании владеют 24,25 процента активов.

За 2024 год по КТК было транспортировано 62,4 миллиона тонн нефти, из них 7,3 миллиона тонн поставлялись из РФ, 55,1 миллиона тонн — из Казахстана. В Казахстане ее добывают на трех международных проектах (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган), акционерами которых также выступают в первую очередь нефтяные фирмы США. Их доля в поставках по КТК составляет более 40 процентов по данным на 2024 год.

В ночь на 24 января Украина предприняла самую массированную с начала 2025 года попытку атаки на Россию. Произошедшее связали со стремлением Киева выложить козыри к переговорам РФ и США по урегулированию конфликта.