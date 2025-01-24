В России связали массированную атаку ВСУ с активно идущими переговорами России и США

Эксперт Чадаев: ВСУ массированно атакуют РФ, чтобы выложить козыри к переговорам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли самую массированную с начала 2025 года попытку атаки по России, чтобы выложить козыри к переговорам по урегулированию конфликта, которые сейчас находятся в активной фазе. Об этом заявил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев, его цитирует ТАСС.

«Понятно, что именно переговорный процесс России и США вошел в активную, хотя и подготовительную фазу, и поэтому Украина старается выложить козыри. Думаю, причина массированной атаки украинских беспилотников на регионы России в ночь на 24 января — чисто политическая», — сказал эксперт.

По его мнению, своими действиями Украина пытается продемонстировать свои максимальные возможности. Поэтому, чтобы нанести максимальный ущерб, ВСУ атакуют объекты топливно-энергетического комплекса. Успех ударов зависит от того, какие объекты попадают под удар, подчеркнул специалист. Чадаев считает, что Украина ночной атакой по регионам России показала максимум своих возможностей, однако ей будет сложно повторить такой результат еще раз.

В ночь на пятницу, 24 января, ВСУ выпустили по 12 регионам России 121 беспилотник. Больше всего дронов — 37 — перехватили над Брянской областью, под удар также попали Курская, Брянская, Рязанская, Белгородская, Саратовская, Орловская, Липецкая, Воронежская и Московская области, а также Крым.