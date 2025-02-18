В кабмине связали атаку ВСУ на станцию КТК с переговорами России и США

Зампред кабмина Новак: Удар ВСУ по объекту КТК — ответ на переговоры РФ и США

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объекту Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — ответ на переговоры России и США. Об этом во время совещания президента России Владимира Путина с правительством заявил зампред кабмина Александр Новак, трансляция заседания ведется в Telegram-канале Кремля.

Вице-премьер Новак рассказал, что станцию «Кропоткинская» атаковали сразу семь беспилотников ВСУ, и отметил, что на ремонт объекта потребуется немало времени. Чиновник добавил, что ударом по станции КТК Украина дала ответ на прошедшую Мюнхенскую конференцию по безопасности и на встречу делегаций Москвы и Вашингтона в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

«Это, по сути дела, ответ на обсуждения», — связал мероприятия с атакой вице-премьер.

Об атаке дронов на станцию КТК в Краснодарском крае стало известно 17 февраля. Промежуточная нефтеперекачивающая станция Кропоткинская из-за БПЛА выведена из эксплуатации. Удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.