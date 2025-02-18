Состоялась первая встреча России и США по Украине. Что известно о ее итогах?

В Эр-Рияде состоялись первые переговоры России и США по Украине

В Эр-Рияде состоялись переговоры России и США. На встрече поднимались разные темы, в том числе касательно урегулирования конфликта на Украине.

В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Вашингтон же на переговорах представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Россия и США договорились о мирном плане по Украине

По данным обозревательницы телеканала Fox News Джеки Генрих, Россия и США предложили создать мирный план. В рамках этого проекта будут прописаны три ключевых этапа: прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения.

В Белом доме, насколько известно, пока не прокомментировали информацию об этом. В то же время «ожидается, что власти США это скоро сделают».

Тем не менее в Госдепе сообщили, что одной встречи делегаций России и США недостаточно для прочного мира. Усилия обеих держав пока находятся на ранней стадии. При этом, по словам чиновницы Тэмми Брюс, в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед.

Также помощник российского президента Юрий Ушаков высказался о начале контактов с США по Украине. Он пояснил, что для разрешения конфликта будут созданы отдельные команды переговорщиков.

Россия и США поговорили об инвестициях, отмене санкций и открытии посольств

Тема будущих инвестиций начала затрагиваться в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде. По информации Reuters, речь может идти о том времени, когда конфликт на Украине завершится подписанием мирного договора.

Также одним из конкретных итогов встречи стало соглашение о восстановлении штатов посольств обеих стран. В то же время госсекретарь США не сказал, можно ли расширить штат в дипведомстве в России. Насколько известно, до введения ограничений в американском посольстве в Москве работало в несколько раз больше человек, чем в российском дипведомстве в Вашингтоне.

В тот же момент госсекретарь США заявил, что часть санкций в отношении России, введенных странами Запада в последнее время, должна быть отменена после урегулирования конфликта на востоке. По его мнению, сейчас главное — чтобы стороны пошли на уступки. Также отмечается, что Европейскому союзу (ЕС) придется пересмотреть свою санкционную политику.

Марко Рубио Фото: Freddie Everett / Us State / Globallookpress.com

На переговоры не пригласили делегации от Европы и Украины

Переговоры прошли без участия украинских представителей и делегаций от Европы. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет участвовать во встречах США и России, даже если его очень попросят.

По мнению политолога Сергея Маркова, сейчас Европа и Украина отсутствуют на встрече в Эр-Рияде по целому ряду причин. Первая из них — желание ЕС и Украины продолжить конфликт, в то время как переговоры в Эр-Рияде нацелены на мир. Также он отметил, что лидеры России и США по ценностям, по идеологии и философии — потенциальные союзники, тогда как Владимир Зеленский и ЕС — их враги.

Помимо этого, политолог добавил, что переговоры касаются не только Украины, но и отношений обеих стран и общемировой безопасности. Затем он счел, что ни Украина, ни страны ЕС не являются в полной мере самостоятельными странами, в отличие от России и США.

В Европе прошло экстренное совещание лидеров ЕС

Узнав об ожидающихся в Эр-Рияде переговорах, европейские лидеры созвали экстренное совещание в Париже. 17 февраля политики должны были проговорить аспекты, связанные с украинским конфликтом и возможным участием Европы в переговорах США и России. На встрече были лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, высокопоставленные должностные лица ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте.

Позже стали появляться сообщения о том, что во время встречи европейские лидеры поссорились. Все это произошло из-за темы отправки войск на Украину. Также многие политики и специалисты начали говорить о разобщенности в ЕС на фоне ожидающихся переговоров.

О провале данной встречи сообщил и политолог Станислав Ткаченко. Он пояснил, что внешне это выглядело как совещание по единой позиции ЕС в диалоге РФ и США. «Европейцев не пригласили на переговоры, они обиделись и собрались сами», — сказал он и добавил, что все равно все вышло провально.

Юрий Ушаков Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В России уже заявили об успехе в переговорах с США в Эр-Рияде

Помощник российского президента Юрий Ушаков, подводя итоги встречи, заявил, что переговоры прошли неплохо. Он отметил, что делегации провели очень серьезный разговор по всем вопросам.

Также в российской делегации пояснили, что пока говорить о достижении компромисса с США рано, однако начало положено. Как указал вдобавок член делегации и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, переговоры проходили с уважением и на равных.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сообщила, что по итогам встречи в Эр-Рияде можно сделать вывод, что США серьезно настроены к новому диалогу, в том числе по Украине. Политики проговорили проблемные вопросы, связанные с российско-американскими отношениями, «которые накопились за три года», добавила она.

В свою очередь, первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов сказал, что переговоры России и США могли бы стать началом большого диалога. Он утверждал, что встреча прошла успешно. «И это не конец, а скорее начало диалога, который продолжат», — рассказал сенатор.