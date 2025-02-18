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15:18, 18 февраля 2025Мир

Помощник президента России высказался о начале контактов с США по Украине

Ушаков: Путин сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«Мы обсуждали и изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакт», — отметил он.

Имена переговорщиков от России по Украине пока неизвестны, добавил Ушаков. Он подчеркнул, что соответствующее решение будет принимать президент после получения имен участников переговоров от американской стороны.

Переговоры делегаций России и США состоялись во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде. Российскую сторону представляли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, американскую — госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

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