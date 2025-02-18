Стартовали переговоры России и США по Украине. Что известно после первых часов встречи в Эр-Рияде?

Делегации РФ и США после перерыва возобновили переговоры по Украине в Эр-Рияде

Переговоры делегаций России и США начались утром во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Российскую сторону на них представляют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков, американскую — госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Также на встрече присутствует глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Во главе стола председательствуют представители принимающей страны.

По информации ТАСС, встреча проходит в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. «У входа вывешены флаги РФ, США и Саудовской Аравии, а также выложена лиловая ковровая дорожка», — передает агентство.

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде стали главной темой ключевых мировых средств массовой информации. Их освещают такие зарубежные агентства и издания, как The Wall Street Journal (WSJ), The Guardian, Bloomberg, France 24, Reuters, Al Jazeera и другие.

Опубликованы первые кадры со встречи

Министерство иностранных дел России опубликовало первые кадры со встречи. «Начало российско-американских переговоров в Эр-Рияде», — говорится в подписи к фото. На размещенном российским внешнеполитическим ведомством снимке изображены представители обеих делегаций и Саудовской Аравии за столом переговоров.

Также МИД России опубликовал шестисекундное видео из зала, где проходят переговоры. «Российская и американская делегации перед началом переговоров в Эр-Рияде», — уточняется под роликом.

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Европа и Украина не участвуют в переговорах

Переговоры в Саудовской Аравии проходят без участия представителей Европы и Украины. Так, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят.

Мои визиты не имеют ничего общего с этими переговорами. Хотя, когда я приеду в Саудовскую Аравию, я спрошу у его величества, что он знает о темах переговоров Владимир Зеленский президент Украины

Российский политолог Сергей Марков, в свою очередь, объяснил отсутствие Европы и Украины на встрече в Саудовской Аравии рядом причин. Первая из них — желание Евросоюза (ЕС) и Украины продолжить конфликт, в то время как переговоры в Эр-Рияде нацелены на мир. По его словам, лидеры России и США «по ценностям, по идеологии и философии потенциальные союзники», а Зеленский и ЕС — их враги.

Кроме того, отметил политолог, переговоры в Саудовской Аравии будут касаться не только ситуации на Украине, но и отношений двух стран и общемировой безопасности. Кроме того, по мнению Маркова, ни Украина, ни страны Евросоюза не являются в полной мере суверенными странами, в отличие России и США.

Стороны могут обсудить снятие санкций

Снятие санкций может стать одной из тем предстоящих переговоров России и США в Эр-Рияде. Об этом заявил близкий к высокопоставленным дипломатам российский ученый в беседе с журналистами. Он полагает, что стороны могут обсудить снятие наложенных ограничений с некоторых высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Кроме того, по его мнению, возможны послабления в сфере энергетики.

Уточняется, что президент России Владимир Путин может рассмотреть снятие санкций в качестве компромисса, необходимого для остановки продвижения Российской армии, так как «инициатива теперь на стороне России».

При этом глава РФПИ опроверг сведения о том, что первостепенным желанием Москвы якобы является смягчение санкций. По его мнению, экономики России и США могли бы выиграть от сотрудничества.

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Российскую делегацию оценили

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет объяснил, почему для представления российской стороны на переговорах в Саудовской Аравии были выбраны Лавров и Ушаков. По его словам, в переговорную группу Москвы вошли «ответственные, опытные и мудрые российские политики».

Уверен, что они приложат максимум усилий, которые позволят завершить украинский конфликт на условиях, исключающих на многие десятилетия вперед появление новых угроз у границ Российской Федерации Михаил Шеремет Член комитета Госдумы по безопасности

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск также отметил высокую компетентность российской делегации. «Вот как выглядит компетентное руководство», — написал он.

В российской делегации раскрыли ожидания от переговоров с США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, также присутствующий на переговорах в Эр-Рияде, рассказал, чего ожидает российская сторона от переговоров. По его словам, делегация рассчитывает на «позитивную дискуссию, позитивный диалог».

Надеемся, что позиция России будет очень четко услышана и диалог продолжится Кирилл Дмитриев Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)

Дмитриев уточнил, что он будет отвечать «именно за экономический аспект дискуссии». Также он сообщил, что уже встретился с несколькими членами команды президента США, так как странам необходимо «навести мосты».

Кроме того, глава РФПИ заявил, что прогресс в переговорах между Россией и США возможен уже в ближайшие несколько месяцев.

У нас есть ряд предложений, над которыми наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс не в отдаленной перспективе, а уже в ближайшие два-три месяца Кирилл Дмитриев Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)

Помощник президента России, в свою очередь, заявил о деловом настрое делегации на переговорах с США. «Настрой деловой, задачи нам более-менее ясны, будем исходить из этого», — указал он. Ушаков добавил, что восстановление двусторонних отношений будет одной из тем беседы.

В Кремле оценили переговоры в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о начавшихся в столице Саудовской Аравии переговорах. По его словам, им пока рано давать оценки.

Вместе с тем Песков напомнил, что президент России «с самого начала повторял слова о готовности к мирным переговорам, в отличие от многих других стран».

В особенности [в отличие от] Украины, которая запретила себе мирные переговоры, в отличие от европейцев, которые всегда говорили про необходимость продолжения войны любой ценой, прошлой администрации в Вашингтоне, которая тоже была сторонницей войны до последнего украинца Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В галстуках членов делегаций увидели тайный смысл

После публикации первых снимков со встречи делегаций России и США в Эр-Рияде журналисты обратили внимание на галстуки представителей обеих сторон и нашли в этом тайный смысл. Так, отмечается, что глава российского МИД и госсекретарь США прибыли на переговоры в галстуках одного тона. Однако галстук Лаврова оказался немного темнее этого аксессуара его американского коллеги. Кроме того, на галстуке Рубио присутствует узор в мелкую белую точку.

Примечательно, что в то же время спецпосланник американского лидера и помощник президента России выбрали одинаковые галстуки для этой встречи — яркого синего цвета.