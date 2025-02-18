Переговоры России и США в Эр-Рияде стали главной темой ключевых мировых СМИ

WSJ, The Guardian и Bloomberg освещают переговоры России и США в Эр-Рияде

Переговоры делегаций из России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стали главной темой ключевых мировых СМИ. Материалы, посвященные встрече, попали в заголовки таких изданий, как The Wall Street Journal (WSJ), The Guardian и Bloomberg.

В частности, Bloomberg выпустило материал под заголовком «Делегация Трампа и Путина встречается в Саудовской Аравии, пока Европа остается в стороне». В нем издание обратило внимание на слова пресс-секретаря Госдепартамента США Тэмми Брюс, которая назвала встречу в Эр-Рияде способом определить серьезность намерений Москвы относительно переговоров и схожесть ее взглядов с позицией Вашингтона.

Газета WSJ в статье с названием «США стремятся восстановить напряженные отношения с Россией» назвала переговоры в Саудовской Аравии самой громкой встречей между странами за последние годы. Издание подчеркнуло, что это событие встревожило союзников США в Европе.

Также о переговорах российской и американской делегаций сообщило агентство France 24 в статье под заголовком «Россия и США ведут переговоры в Эр-Рияде о прекращении украинского конфликта», а также агентство Reuters, опубликовавшее материал под названием «Встреча России и США в прямом эфире: арабы ведут переговоры, европейцы исключены». Al Jazeera выпустило материал с названием «США и Россия встречаются в Саудовской Аравии без Киева».

Некоторые СМИ, в частности, Al Jazeera и Reauters, сообщают о происходящем на встрече в режиме текстовой трансляции.

Переговоры между Россией и США начались утром 18 февраля. Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в переговорах будет отвечать за экономический аспект.