Помощник Путина раскрыл подробности переговоров с США по Украине в Саудовской Аравии. Кремль хочет прояснить один вопрос

Ушаков: Переговоры РФ и США в Эр-Рияде пройдут 18 февраля без третьих стран

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков раскрыл подробности предстоящих переговоров России и США и назвал их главную цель. По его словам, встреча 18 февраля будет двусторонней.

«Пока мы в данном контексте говорим о двусторонних переговорах. Мы, собственно, летим для этого в Эр-Рияд», — заявил Ушаков.

Одной из тем переговоров будет восстановление двусторонних отношений. По словам помощника президента, предстоящие переговоры были согласованы с американской стороной по телефону.

Кто войдет в делегацию России для переговоров с США?

В Саудовскую Аравию по поручению Владимира Путина отправятся глава МИД России Сергей Лавров и советник президента по международным делам Юрий Ушаков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Ушаков. Ожидается, что во вторник [18 февраля] они проведут встречу с американскими визави», — рассказал представитель Кремля.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Песков также назвал главными темами встречи восстановление двусторонних отношений России и США, а также возможную встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Ушакова, в делегацию России для переговоров с американскими представителями также может войти глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «По экономическим вопросам может присоединиться еще Кирилл Дмитриев», — рассказал он.

Также Ушаков отметил, что российская делегация отправляется в Саудовскую Аравию с деловым настроем.

Настрой деловой, задачи нам более-менее ясны, будем исходить из этого Юрий Ушаков помощник президента России по международным делам

США пока не назначили переговорщика по Украине

Американская сторона пока не назначила своего официального переговорщика, представляющего позицию Вашингтона в диалоге с Россией по Украине, рассказал Ушаков.

При этом известно, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего состоятся совместные переговоры.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что на переговорах с делегацией из США Москва хочет послушать своих партнеров. После этого руководство России примет решение о дальнейших шагах.