Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков раскрыл подробности предстоящих переговоров России и США и назвал их главную цель. По его словам, встреча 18 февраля будет двусторонней.
«Пока мы в данном контексте говорим о двусторонних переговорах. Мы, собственно, летим для этого в Эр-Рияд», — заявил Ушаков.
Одной из тем переговоров будет восстановление двусторонних отношений. По словам помощника президента, предстоящие переговоры были согласованы с американской стороной по телефону.
Кто войдет в делегацию России для переговоров с США?
В Саудовскую Аравию по поручению Владимира Путина отправятся глава МИД России Сергей Лавров и советник президента по международным делам Юрий Ушаков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Ушаков. Ожидается, что во вторник [18 февраля] они проведут встречу с американскими визави», — рассказал представитель Кремля.
Песков также назвал главными темами встречи восстановление двусторонних отношений России и США, а также возможную встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом.
По словам Ушакова, в делегацию России для переговоров с американскими представителями также может войти глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «По экономическим вопросам может присоединиться еще Кирилл Дмитриев», — рассказал он.
Также Ушаков отметил, что российская делегация отправляется в Саудовскую Аравию с деловым настроем.
Настрой деловой, задачи нам более-менее ясны, будем исходить из этого
США пока не назначили переговорщика по Украине
Американская сторона пока не назначила своего официального переговорщика, представляющего позицию Вашингтона в диалоге с Россией по Украине, рассказал Ушаков.
При этом известно, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего состоятся совместные переговоры.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что на переговорах с делегацией из США Москва хочет послушать своих партнеров. После этого руководство России примет решение о дальнейших шагах.