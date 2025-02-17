«Все хотят до конца». Почему участники СВО против мирных переговоров по Украине?

Боец ВС РФ с позывным Дизайнер: Военные не хотят переговоров с Украиной

Участники специальной военной операции (СВО) против мирных переговоров по Украине. Мнение полумиллиона российских военнослужащих озвучил боец Вооруженных сил (ВС) России из Курска с позывным Дизайнер.

По его словам, среди военных многие не хотят никакого обмена территориями с противником и настроены «под корень уничтожить» Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Все хотят до конца, все хотят полностью уничтожить украинскую армию, потому что она очень сильно отличается восприятием мира. (...) Полное уничтожение армии, полное уничтожение политического руководства Украины», — заявил Дизайнер.

Он также рассказал, что Российскую армию «насытили» большим количеством дронов, а ВСУ на их направлении уже выдохлись. Мир будет только на условиях России, подчеркнул боец.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Представители России и США обсудят вопрос урегулирования конфликта на Украине

18 февраля в столице Саудовской Аравии пройдет встреча российской и американской делегаций. Глава МИД России Сергей Лавров и советник президента по международным делам Юрий Ушаков вылетят в Эр-Рияд на переговоры с США по поручению российского лидера Владимира Путина.

«Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Ушаков. Ожидается, что во вторник [18 февраля] они проведут встречу с американскими визави», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, стороны обсудят восстановление двусторонних отношений России и США, а также возможную встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Путин официально созвонился с Трампом

12 февраля глава России провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. После их диалога возникли предположения, что стороны близки к заключению соглашения по Украине.

Известно, что Путин пригласил президента США в Москву. Однако первая встреча лидеров двух стран может также пройти в Саудовской Аравии, о чем ранее заявил Трамп. Кроме того, он отметил, что ожидает визита Путина в США. Во время этих встреч президенты собираются продолжить обсуждение российско-американских отношений и международных проблем, в том числе поиск решения конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Зеленский отказался встречаться с Путиным и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента (ОП) страны Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече по Украине в Саудовской Аравии.

Однако Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, если США и Евросоюз разработают план по достижению мира. «Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине, никогда», — отметил украинский лидер.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский не обладает статусом легитимного лидера страны, поэтому ему в любом случае нельзя будет подписывать никакие договоры.