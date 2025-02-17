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11:37, 17 февраля 2025МирЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на нежелание Зеленского принимать решения США и России по Украине

Журова напомнила о статусе Зеленского после его отказа принять решения РФ и США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский не обладает статусом легитимного лидера страны, напомнила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответила на заявление Зеленского о его отказе принимать любые решения США и России по Украине.

Ранее Зеленский отказался соглашаться с решениями Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. «Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине, никогда», — сообщил украинский лидер.

«У Зеленского легитимность достаточно условная, о чем наш президент говорил неоднократно. Зеленскому все равно эти договоры нельзя будет подписывать, надо будет проводить выборы на Украине. Можно будет разговаривать уже с новым, легитимным президентом, у которого будут все полномочия. Скорее всего, на данный момент только Верховная рада может вести переговоры», — отметила Журова.

До этого Зеленский отмечал, что прекращение конфликта на Украине невозможно без решения президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что согласен на переговоры с российским лидером, но в присутствии представителей Европы и США.

17 февраля стало известно, что Зеленский и глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече по Украине в Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета The Washington Post.

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