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03:55, 17 февраля 2025Мир

Зеленский не посетит встречу по Украине в Саудовской Аравии

Washington Post: Зеленский не посетит встречу по Украине в Саудовской Аравии
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский и глава офиса президента (ОП) страны Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече по Украине в Саудовской Аравии. Об этом пишет The Washington Post.

Помимо этого, телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника также сообщил, что Киев не будет присутствовать на переговорах в Эр-Рияде.

Ранее появилась информация о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп лично встретятся до конца февраля. Саммит на высшем уровне должен пройти в Саудовской Аравии.

Сам Трамп допустил встречу с Путиным «очень скоро». По его словам, если бы Путин не хотел переговоров, это «была бы большая проблема» для США, однако он стремится к миру.

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