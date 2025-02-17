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05:05, 17 февраля 2025Мир

Трамп анонсировал участие Зеленского в переговорах США и России. Как на это отреагировали на Украине?

Трамп заявил об участии Зеленского в переговорах США и РФ по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на переговоры по урегулированию конфликта. Роль украинского лидера раскрыл президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Да, да. Он будет вовлечен», — сказал глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться «очень скоро» в Саудовской Аравии. Одновременно с этим выяснилось, что президенты России и США лично встретятся до конца февраля — по информации Newsweek, на следующей неделе в Эр-Рияде начнутся переговоры рабочих групп для обсуждения окончательных деталей саммита на высшем уровне.

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Трамп высказался о мире и пообещал посылать оружие Киеву через посредников

Трамп выразил уверенность, что Путин хочет остановить боевые действия на Украине. Если бы российский лидер не хотел переговоров, это «была бы большая проблема» для США, однако он стремится к миру, добавил американский президент. Кроме того, он указал, что не верит в утверждения, будто Россия хочет войны с НАТО. Трамп уточнил, что подобные высказывания не вызывают у него ни капли доверия.

Одновременно с этим Трамп пообещал, что Вашингтон разрешит европейским странам закупать оружие и другую продукцию американского военно-промышленного комплекса для поставок на Украину. Это высказывание последовало после того, как глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что американская администрация хочет, чтобы европейские страны взяли на себя ответственность за финансовую и военную помощь Киеву.

На Украине отказались встречаться с Путиным и Трампом

Несмотря на фактическое приглашение Трампом Зеленского на переговоры, стало известно, что Киев не будет участвовать на российско-американском саммите в Саудовской Аравии. При этом речь идет не только о первых лицах — президенте Владимире Зеленском и главе его администрации Андрее Ермаке, но и вообще об украинской делегации.

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14 февраля Зеленский заявил, что встретится с Путиным при одном условии. Таковым он счел наличие плана, который бы разработал президент США совместно с Европейским союзом. При этом украинский лидер подчеркнул, что готов встретиться только с одним россиянином — президентом России.

Также Зеленский заявил, что Украина все еще способна одержать победу в конфликте военным путем. Он резюмировал, что это будет сложно, поскольку для Киева «главное — это люди».

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