Очевидцы описали атаку ВСУ на предприятия в российском регионе

Жители Краснодарского края заявили о взрывах во время атаки ВСУ на предприятия

Жители атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Краснодарского края заявили о взрывах во время налета дронов на предприятия. Их слова приводит портал 93.RU.

«Только засыпаю — земля и окна трясутся», — рассказала жительница региона.

В результате атаки в Белореченском районе фрагменты беспилотника повредили ангар с техникой на территории предприятия. Очевидцы признались, что слышали сильный грохот.

Было два звука. Один слабенький, я прислушался, ну, думаю, показалось. А потом второй как бахнет житель Краснодарского края

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 13 июля. В Темрюкском районе региона произошло возгорание на территории одного из предприятий. По предварительной информации, при ударе дронов никто не пострадал.