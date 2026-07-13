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10:48, 13 июля 2026Россия

Очевидцы описали атаку ВСУ на предприятия в российском регионе

Жители Краснодарского края заявили о взрывах во время атаки ВСУ на предприятия
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жители атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Краснодарского края заявили о взрывах во время налета дронов на предприятия. Их слова приводит портал 93.RU.

«Только засыпаю — земля и окна трясутся», — рассказала жительница региона.

В результате атаки в Белореченском районе фрагменты беспилотника повредили ангар с техникой на территории предприятия. Очевидцы признались, что слышали сильный грохот.

Было два звука. Один слабенький, я прислушался, ну, думаю, показалось. А потом второй как бахнет

житель Краснодарского края

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 13 июля. В Темрюкском районе региона произошло возгорание на территории одного из предприятий. По предварительной информации, при ударе дронов никто не пострадал.

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