ВСУ атаковали предприятия в Краснодарском крае

ОШ: В Темрюкском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Краснодарский край. Как сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона, в Темрюкском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий, а в Белореченском районе фрагменты беспилотника повредили ангар с техникой на территории предприятия.

Кроме того, обломки вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали у частного дома в поселке Ильич. Повреждения получили остекление и стена дома, а также загорелась хозяйственная постройка.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее ВСУ атаковали Московскую область, погибли три человека.

