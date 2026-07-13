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08:29, 13 июля 2026Россия

ВСУ атаковали предприятия в Краснодарском крае

ОШ: В Темрюкском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Краснодарский край. Как сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона, в Темрюкском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий, а в Белореченском районе фрагменты беспилотника повредили ангар с техникой на территории предприятия.

Кроме того, обломки вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали у частного дома в поселке Ильич. Повреждения получили остекление и стена дома, а также загорелась хозяйственная постройка.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее ВСУ атаковали Московскую область, погибли три человека.

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