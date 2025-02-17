Зеленский раскрыл способ вернуть территории

Зеленский: Украина должна вернуть территории путем дипломатии

Украина может вернуть территории дипломатическим путем. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы должны вернуть их дипломатическим путем. Да, мы можем. Если мы в НАТО, то понятно, почему это можно сделать дипломатическим путем», — сказал он.

Зеленский также исключил признание утраченных территорий российскими. Он отметил, что Киев все еще способен одержать победу в конфликте военным путем, добавив, что это будет сложно, так как для украинских властей главное — это люди. «Если наши партнеры не помогут, будет сложно. Это будет долго», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл роль Зеленского на переговорах. «Зеленский будет вовлечен», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос.