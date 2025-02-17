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00:30, 17 февраля 2025Мир

Трамп раскрыл роль Зеленского на переговорах

Трамп: Зеленский будет вовлечен в мирные переговоры по Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский будет вовлечен в переговоры по урегулированию конфликта. Роль украинского лидера раскрыл президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Да, да. Он будет вовлечен», — сказал глава Белого дома.

Трамп также заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться «очень скоро». По его словам, глава РФ хочет остановить боевые действия на Украине.

Ранее официальный представить Кремля Дмитрий Песков оценил возможность приезда Трампа в Россию. На вопрос журналиста о том, может ли глава Белого дома приехать в Россию в любой момент, пресс-секретарь президента России ответил словом «конечно».

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