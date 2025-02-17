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03:50, 17 февраля 2025Мир

Трамп высказался о разрешении для Европы закупать у США оружие для Украины

Трамп: США не будут запрещать Европе покупать американское оружие для Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mike Blake / Reuters

Вашингтон разрешит европейским странам закупать оружие и другую продукцию американского военно-промышленного комплекса для поставок на Украину. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Да, я сделаю это», — ответил американский лидер на вопрос журналиста о том, намерен ли он предоставить соответствующее разрешение.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что американская администрация во главе с Трампом хочет, чтобы европейские страны взяли на себя ответственность за финансовую и военную помощь Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский оценил как невысокие шансы на то, чтобы «выжить без поддержки Соединенных Штатов». Он признал, что «не хочет думать» об отсутствии стратегического партнерства. В то же время украинский лидер добавил, что «во всех сложных ситуациях у вас есть шанс».

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