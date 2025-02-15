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09:43, 15 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский оценил шансы на выживание без помощи США

Зеленский: У нас будет мало шансов выжить без поддержки США
Дмитрий Воронин

Фото: Tarasov / Globallookpress.com

Владимир Зеленский оценил как невысокие шансы на то, чтобы «выжить без поддержки Соединенных Штатов». Об этом украинский лидер заявил в интервью NBC News.

Он уточнил, что «не хочет думать» об отсутствии стратегического партнерства. «Это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс»», — сказал Зеленский журналистам.

До этого глава Украины встретился в Мюнхене с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и поблагодарил американцев и лично Дональда Трампа за поддержку. Говоря о предложенном США соглашении о природных ресурсах, Зеленский отметил, что «команды продолжат работу над документом».

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