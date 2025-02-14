Reuters: США попытались подсунуть Зеленскому на подпись соглашение о недрах

США попытались подсунуть украинскому президенту Владимиру Зеленскому на подпись соглашение о недрах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Он чувствовал, что его необоснованно просят подписать что-то, чего у него не было возможности прочитать. Я не думаю, что ему понравилось, что ему предложили "соглашайся или не соглашайся"», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Источник также рассказал, что Зеленский обсудил с представителями США собственное предложение о сделке по добыче полезных ископаемых, которое было подготовлено «в соответствии с Конституцией Украины».

Американский сенатор Брайан Шатц после встречи с Владимиром Зеленским в Мюнхене сказал, что предложение президента США Дональда Трампа нуждается в доработке, но отказался говорить о деталях. Он также заявил, что претензии Зеленского об односторонности сделки являются справедливыми.

3 февраля Трамп заявил, что Вашингтон хочет получить украинские редкоземельные металлы в обмен на помощь со стороны Соединенных Штатов. Позже пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз пояснил, что американский лидер таким образом хочет получить компенсацию за вложенные со стороны США средства в конфликт.