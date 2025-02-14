Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:40, 14 февраля 2025Мир

США попытались подсунуть Зеленскому на подпись соглашение о недрах

Reuters: США попытались подсунуть Зеленскому на подпись соглашение о недрах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Babenko / AP

США попытались подсунуть украинскому президенту Владимиру Зеленскому на подпись соглашение о недрах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Он чувствовал, что его необоснованно просят подписать что-то, чего у него не было возможности прочитать. Я не думаю, что ему понравилось, что ему предложили "соглашайся или не соглашайся"», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Источник также рассказал, что Зеленский обсудил с представителями США собственное предложение о сделке по добыче полезных ископаемых, которое было подготовлено «в соответствии с Конституцией Украины».

Американский сенатор Брайан Шатц после встречи с Владимиром Зеленским в Мюнхене сказал, что предложение президента США Дональда Трампа нуждается в доработке, но отказался говорить о деталях. Он также заявил, что претензии Зеленского об односторонности сделки являются справедливыми.

3 февраля Трамп заявил, что Вашингтон хочет получить украинские редкоземельные металлы в обмен на помощь со стороны Соединенных Штатов. Позже пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз пояснил, что американский лидер таким образом хочет получить компенсацию за вложенные со стороны США средства в конфликт.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вэнс назвал Зеленскому главную цель США на Украине

      Названы главные признаки тупиковых отношений

      Зеленский рассказал об итогах встречи с Вэнсом в Мюнхене

      Звезда «Дома-2» сделала ремонт на кухне и разрыдалась

      В России придумали новый способ сортировать мусор

      ИИ начнет следить за состоянием дорог в российских городах

      В Киеве услышали плохой звонок для Украины в речи вице-президента США в Мюнхене

      ВСУ обстреляли журналистов Первого канала в Курской области

      Футболист «Динамо» заявил о желании пожить в США

      Вэнс указал на важность начала диалога России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше