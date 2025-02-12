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19:02, 12 февраля 2025Мир

Трамп захотел отказаться от ответственности за помощь Украине

Шеф Пентагона Хегсет: Трамп хочет, чтобы Европа взяла ответственность за Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы европейские страны взяли на себя ответственность за финансовую и военную помощь Украине. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, его слова передает The New York Times (NYT).

«Трамп ожидает, что теперь Европа будет нести большую финансовую и военную ответственность за оборону Украины. Также европейские страны должны взять на себя большую ответственность и начать тратить больше денег на свои вооруженные силы», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Хегсет отметил, что страны Европы должны увеличить траты на свою оборону до 5 процентов от ВВП, в то время как США «имеют дело с собственными рисками для безопасности на южной границе, а также вызовом со стороны Китая».

Ранее Хегсет заявил, что Китай представляет главную «угрозу национальным интересам» США и внешняя политика Трампа сделает своим приоритетом сдерживание КНР в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, Пекин наращивает свое влияние в регионе и Вашингтон будет стремиться его сдерживать посредством координации со своими союзниками.

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