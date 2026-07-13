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10:46, 13 июля 2026Спорт

Еще одна спортивная федерация допустит россиян до соревнований с флагом и гимном

Международная федерация настольного тенниса допустит россиян до турниров с флагом и гимном
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: dwphotos / Shutterstock / Fotodom

Еще одна спортивная федерация допустит россиян до соревнований с флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС.

Международная федерация настольного тенниса ITTF допустит российских спортсменов до участия в турнирах под своей эгидой с флагом и гимном. «Утверждено полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF с 28 июля 2026 года. Принимая решение, исполнительный совет принял во внимание решение Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля», — сказано в письме ITTF, которое было прислано Федерации настольного тенниса России (ФНТР).

Ранее Международный союз современного пятиборья (UIPM) отменил все санкции в отношении российских спортсменов. Аналогичным образом поступили в Международной федерации волейбола.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

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