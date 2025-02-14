Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным при одном условии

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным при наличии плана, разработанного совместно с Европейским союзом и президентом США Дональдом Трампом. Об этом политик заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Telegram-канал «Политика страны».
«Только в этом случае я готов встретиться. И мы сядем с Путиным и остановим войну», — уточнил Зеленский.
Президент Украины также подчеркнул, что Путин является единственным россиянином, с которым он готов встретиться.
14 февраля также стало известно, что Британия и США выступили за участие Зеленского в переговорах по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.