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19:21, 14 февраля 2025Мир

Британия и США выступили за участие Зеленского в переговорах по Украине

Лэмми: Британия и США считают, что Зеленский должен участвовать в переговорах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дэвид Лэмми

Дэвид Лэмми. Фото: Frank Augstein / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон и Вашингтон считают, что украинский лидер Владимир Зеленский должен участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об том он заявил в интервью агентству Reuters на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы разделяем мнение о том, что должен быть прочный мир... Было достигнуто соглашение о том, что Зеленский и украинцы должны быть частью этой сделки, достигнутой путем переговоров», — сказал он после встречи с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Лэмми подчеркнул, что у Британии и США есть желание положить конец украинскому конфликту. Глава британского внешнеполитического ведомства также отметил, что был «очень воодушевлен» разговором об Украине с американской стороной.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники писала, что в министерстве обороны Великобритании советуют Украине отклонить предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

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