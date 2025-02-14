Британия и США выступили за участие Зеленского в переговорах по Украине

Лэмми: Британия и США считают, что Зеленский должен участвовать в переговорах

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон и Вашингтон считают, что украинский лидер Владимир Зеленский должен участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об том он заявил в интервью агентству Reuters на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы разделяем мнение о том, что должен быть прочный мир... Было достигнуто соглашение о том, что Зеленский и украинцы должны быть частью этой сделки, достигнутой путем переговоров», — сказал он после встречи с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Лэмми подчеркнул, что у Британии и США есть желание положить конец украинскому конфликту. Глава британского внешнеполитического ведомства также отметил, что был «очень воодушевлен» разговором об Украине с американской стороной.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники писала, что в министерстве обороны Великобритании советуют Украине отклонить предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.