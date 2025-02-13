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21:07, 13 февраля 2025Мир

В Британии посоветовали Украине послать Трампа

The Times: В Минобороны Британии советуют Украине отклонить предложения Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

В Министерстве обороны Великобритании советуют Украине отклонить предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники из британского Минобороны.

«Некоторые из нас говорили: украинцы три года сражались, теряли своих сыновей и дочерей не для того, чтобы их отстранили от обсуждения их будущего. На их месте я бы ответил Трампу так же, как защитники острова Змеиный», — заявил собеседник издания, упомянув нецензурную фразу украинского военнослужащего в адрес российского военного корабля.

Согласно публикации, в Министерстве иностранных дел Британии также обеспокоены политикой Трампа. Кроме того, издание приводит слова высокопоставленных европейских чиновников, заявивших, что американский лидер «бросил Украину под автобус». Они выразили мнение, что Трамп пошел на уступки и ослабил позицию Запада и Украины еще до начала мирных переговоров.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет отверг необходимость уступок от России для начала мирных переговоров по украинскому конфликту.

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