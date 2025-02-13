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19:21, 13 февраля 2025Мир

Шеф Пентагона отверг необходимость уступок от России для мирных переговоров

Шеф Пентагона Хегсет: Для начала мирных переговоров не нужны уступки от России
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Для начала мирных переговоров по Украине не нужны уступки от России. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает Reuters.

«Аргумент о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должен [идти навстречу], я отвергаю», — заявил Хегсет.

Шеф Пентагона добавил, что Россия и Украина не смогут по итогам переговоров получить «все, что хотят». По словам Хегсета, важной составляющей переговоров должен быть реализм, которого не хватало раньше. Он также подчеркнул, что беседы должны вестись как с Москвой, так и с Киевом.

Ранее Хегсет заявил, что он ждет проведения с союзниками по НАТО честного разговора по конфликту на Украине.

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