Шеф Пентагона отверг необходимость уступок от России для мирных переговоров

Шеф Пентагона Хегсет: Для начала мирных переговоров не нужны уступки от России

Для начала мирных переговоров по Украине не нужны уступки от России. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает Reuters.

«Аргумент о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должен [идти навстречу], я отвергаю», — заявил Хегсет.

Шеф Пентагона добавил, что Россия и Украина не смогут по итогам переговоров получить «все, что хотят». По словам Хегсета, важной составляющей переговоров должен быть реализм, которого не хватало раньше. Он также подчеркнул, что беседы должны вестись как с Москвой, так и с Киевом.

Ранее Хегсет заявил, что он ждет проведения с союзниками по НАТО честного разговора по конфликту на Украине.

