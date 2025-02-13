Шеф Пентагона захотел честно поговорить с НАТО об Украине

Шеф Пентагона Хегсет заявил о желании честно поговорить с НАТО об Украине

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что он ждет проведения с союзниками США по Североатлантическому альянсу честного разговора по конфликту на Украине. Слова главы американского оборонного ведомства передает Reuters.

«Моя роль как представителя США заключается в том, чтобы говорить реальные вещи о ходе украинского конфликта. Поэтому я с нетерпением жду встречи с министрами стран — союзников США сегодня, чтобы честно все обсудить», — отметил он.

Ранее Хегсет заявил, что США не рассматривают членство Украины в НАТО как часть возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта. Кроме того, он подчеркнул, что в рамках возможных гарантий безопасности Вашингтон не будет размещать американские войска на украинской территории.

Также шеф Пентагона добавил, что возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично и власти страны должны принять этот факт.