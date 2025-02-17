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00:43, 17 февраля 2025Мир

Трамп порассуждал о войне НАТО с Россией

Трамп заявил о неверии в то, что Россия хочет войны с НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в утверждения, будто Россия хочет войны с НАТО. Об этом сообщает Fox News.

Он уточнил, что подобные утверждения не вызывают у него ни капли доверия.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался отвечать на вопрос о том, должен ли альянс возобновить контакты с Москвой. При этом он заявил о необходимости обеспечить устойчивое мирное решение конфликта на Украине.

12 февраля разведка Дании опубликовала документ, в котором говорится, что Россия через пять лет может быть готова к крупномасштабной войне, поэтому потенциально возникает угроза для стран НАТО. Однако одновременное ведение Россией боевых действий на Украине и еще где-либо датские разведчики назвали «маловероятным».

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