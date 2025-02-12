В НАТО оценили сроки начала крупномасштабного конфликта в Европе

Разведка Дании: Россия через пять лет может быть готова к крупномасштабной войне

Россия через пять лет может быть готова к крупномасштабной войне, потенциально возникает угроза для стран НАТО. Сроки начала возможного конфликта в Европе оценили в документе разведки Дании.

«Россия в ходе приблизительно шести месяцев сможет вести локальную войну в стране, граничащей с ней, приблизительно через два года будет представлять реальную угрозу для некоторых или более стран НАТО, а через пять — может быть готова к крупномасштабной войне на европейском континенте, в которую США не вмешаются», — спрогнозировали в датской разведке.

При этом одновременное ведение Россией боевых действий на Украине и еще где-либо датские разведчики назвали «маловероятным».

Ранее президент России Владимир Путин высказался о том, что Россия якобы хочет напасть на НАТО и назвал подобные заявления бредом. Он добавил, что подобные заявления делаются Западом для одурачивания собственного населения и удержания имперского положения.