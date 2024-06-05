Путин высказался о нападении на НАТО фразой «тупые совсем, сбрендили, что ли?»

Путин о том, что РФ хочет напасть на НАТО: «тупые совсем, сбрендили, что ли?»

Президент России Владимир Путин высказался о том, что Россия якобы хочет напасть на НАТО и назвал подобные заявления бредом. Трансляцию встречи с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

«Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, как этот стол», — заявил глава государства.

Путин добавил, что подобные заявления делаются Западом для одурачивания собственного населения и удержания имперского положения.

Ранее в апреле президент сказал, что Москва желает завершить конфликт на Украине как можно скорее, но на своих условиях. Также президент обратил внимание, что Россия не желает «воевать бесконечно», но при этом сдавать позиции не собирается.