Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:29, 12 февраля 2025Мир

Генсек НАТО высказался о контактах США и России

Генсек НАТО Рютте заявил, что не переживает из-за контактов США и России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не переживает из-за контактов США и России. Об этом сообщает РИА Новости.

«США — это половина НАТО в объеме экономики. Поэтому я не переживаю, мы все являемся частью одного альянса», — отметил генсек НАТО.

Рютте отказался отвечать на вопрос о том, должен ли альянс возобновить контакты с Москвой. При этом он заявил о необходимости обеспечить устойчивое мирное решение конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп сами примут решение по контакту друг с другом, информация об этом будет предоставлена.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поговорил с новым лидером Сирии

      Жители российского города пожаловались на полчища крыс на улицах

      Случайная поломка помогла россиянину выжить в конфликте с должником-соседом

      Россиян предупредили о выманивающем доступ к «Госуслугам» мошенническом сайте

      В России появился новый автомобильный бренд

      Пассажирка самолета случайно нашла под креслом опасный предмет и испугалась

      Резкое укрепление рубля объяснили

      Раскрыты подробности о работе подозреваемого в мошенничестве племянника Екатерины Варнавы

      Еще одна страна предложила Трампу сделку по примеру Украины

      Раскрыта стоимость съемочного дня Агаты Муцениеце

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше