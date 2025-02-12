Генсек НАТО высказался о контактах США и России

Генсек НАТО Рютте заявил, что не переживает из-за контактов США и России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не переживает из-за контактов США и России. Об этом сообщает РИА Новости.

«США — это половина НАТО в объеме экономики. Поэтому я не переживаю, мы все являемся частью одного альянса», — отметил генсек НАТО.

Рютте отказался отвечать на вопрос о том, должен ли альянс возобновить контакты с Москвой. При этом он заявил о необходимости обеспечить устойчивое мирное решение конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп сами примут решение по контакту друг с другом, информация об этом будет предоставлена.