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12:21, 17 февраля 2025Россия

Участник СВО озвучил мнение полумиллиона российских военных о переговорах с Украиной

Боец ВС РФ с позывным Дизайнер заявил о нежелании мирных переговоров с Украиной
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Полмиллиона участвующих в специальной военной операции (СВО) российских военнослужащих не желают мирных переговоров с Украиной. Мнение бойцов озвучил боец Вооруженных сил России с позывным Дизайнер, его слова приводит военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram.

По словам Дизайнера, участники СВО хотят выполнить цели и задачи операции и уничтожить Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Все хотят до конца, все хотят полностью уничтожить украинскую армию, потому что она очень сильно отличается восприятием мира. (...) Полное уничтожение армии, полное уничтожение политического руководства Украины», — заявил он.

Боец добавил, что мир с Украиной возможен лишь после выполнения всех российских условий.

Ранее в Кремле заявили, что Россия готова добиваться целей на Украине посредством переговоров.

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