Кремль подтвердил разговор Трампа с Путиным

Кремль: Путин провел разговор с Трампом

В Кремле подтвердили, что президенты России и США провели телефонные переговоры. Соответствующее сообщение появилось на сайте президента России.

«Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров», — отмечается в заявлении Кремля.

Дополнительно сообщается, что Путин согласился с тезисом Трампа о необходимости Москве и Вашингтону работать вместе. Кроме того, стороны обсудили ближневосточную повестку, ядерную программу Ирана и развитие двусторонних экономических связей.