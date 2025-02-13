Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:43, 13 февраля 2025Бывший СССР

Переговоры по Украине разделят на два формата. В одном из них не будет Киева

Песков: Украина в любом случае будет участвовать в переговорах
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Alexei Maishev / Kremlin / Reuters

Украина в обязательном порядке примет участие в переговорном процессе по мирному урегулированию. Сами переговоры разделят на два формата — в одном из них у США и России будет параллельный двусторонний канал взаимодействия уже без Киева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Он подчеркнул, что канал связи между Москвой и Вашингтоном будет действовать наравне с тем каналом, в котором будут также участвовать представители Украины и Европейского союза.

Фото: Jim Young / Reuters

Песков рассказал о расширении контактов России и США

Рабочие контакты Москвы и Вашингтона будут расширены в ближайшие дни и недели, заметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что во время телефонных переговоров Путин и Трамп взаимно пригласили друг друга посетить столицы своих государств. «Когда они решат воспользоваться этими приглашениями — посмотрим, покажет динамика развития событий», — подчеркнул Песков, добавив, что в Москве будут рады приветствовать американского лидера, например, на параде 9 мая.

Материалы по теме:
«Это не очень приятно». Зеленский признал, что Трамп первым делом созвонился не с ним, а с Путиным
«Это не очень приятно». Зеленский признал, что Трамп первым делом созвонился не с ним, а с Путиным
Сегодня
«Сидите и помалкивайте». Трамп поговорил с Путиным об Украине, не предупредив Европу. Чем на это ответят союзники США?
«Сидите и помалкивайте». Трамп поговорил с Путиным об Украине, не предупредив Европу. Чем на это ответят союзники США?
Сегодня
«Путин одержал дипломатическую победу». Весь мир обсуждает телефонный разговор Трампа с президентом России. Что о нем говорят?
«Путин одержал дипломатическую победу». Весь мир обсуждает телефонный разговор Трампа с президентом России. Что о нем говорят?
Сегодня

При этом он добавил, что встреча глав России и США, вероятно, намного быстрее состоится в третьей стране, еще до того, как произойдет «эвентуальный обмен визитами».

По его словам, организацией именно этой встречи в данный момент активно занимаются помощники обоих президентов. Песков заметил, что Путин и Трамп договорились согласовать рабочие переговоры в нейтральном государстве в максимально короткие сроки.

После переговоров Трампа и Путина прекращения огня на Украине могут достичь к Пасхе

После телефонного разговора главы США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина режим прекращения огня на Украине может быть введен уже к Пасхе или ко Дню Победы. Такое предположение сделали аналитики издания Financial Times.

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

«Трамп и Путин, вероятно, попытаются добиться прекращения огня к одной из двух предстоящих важных дат: Пасхе, которую православная и католическая церкви будут праздновать 20 апреля этого года, или к 9 мая, когда Россия будет праздновать победу СССР над нацистской Германией», — не исключили авторы материала. При этом эксперты делают ставку на то, что Путин «захочет [заключить сделку] в такой знаменательный день», как 9 мая.

Говоря о перспективах украинского кризиса, Трамп заметил, что прекращение огня на Украине действительно возможно в недалеком будущем. Он подчеркнул, что эта цель не кажется ему недостижимой. «Думаю, в какой-то момент мы, вероятно, придем к прекращению огня в недалеком будущем», — заявил президент США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликована полная расшифровка переговоров экипажа разбившегося борта AZAL

      В США оценили разговор Путина и Трампа

      В ДНР обнаружили цех по производству украинских беспилотников

      Российский бизнес пожаловался на мизерную господдержку

      В Британии посоветовали Украине послать Трампа

      Билла Гейтса научили пить виски и принимать наркотики

      Названы указывающие на болезнь Альцгеймера перемены в речи

      В Россию возвращается легендарный «криптовалютный король». Кто он такой и почему именно его обменяли из США?

      Шеф Пентагона ответил возмущенной Европе шуткой про лоха и дядю Сэма

      Роднина рассказала об общении с Тарасовой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше