Переговоры по Украине разделят на два формата. В одном из них не будет Киева

Песков: Украина в любом случае будет участвовать в переговорах

Украина в обязательном порядке примет участие в переговорном процессе по мирному урегулированию. Сами переговоры разделят на два формата — в одном из них у США и России будет параллельный двусторонний канал взаимодействия уже без Киева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Он подчеркнул, что канал связи между Москвой и Вашингтоном будет действовать наравне с тем каналом, в котором будут также участвовать представители Украины и Европейского союза.

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Песков рассказал о расширении контактов России и США

Рабочие контакты Москвы и Вашингтона будут расширены в ближайшие дни и недели, заметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что во время телефонных переговоров Путин и Трамп взаимно пригласили друг друга посетить столицы своих государств. «Когда они решат воспользоваться этими приглашениями — посмотрим, покажет динамика развития событий», — подчеркнул Песков, добавив, что в Москве будут рады приветствовать американского лидера, например, на параде 9 мая.

При этом он добавил, что встреча глав России и США, вероятно, намного быстрее состоится в третьей стране, еще до того, как произойдет «эвентуальный обмен визитами».

По его словам, организацией именно этой встречи в данный момент активно занимаются помощники обоих президентов. Песков заметил, что Путин и Трамп договорились согласовать рабочие переговоры в нейтральном государстве в максимально короткие сроки.

После переговоров Трампа и Путина прекращения огня на Украине могут достичь к Пасхе

После телефонного разговора главы США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина режим прекращения огня на Украине может быть введен уже к Пасхе или ко Дню Победы. Такое предположение сделали аналитики издания Financial Times.

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«Трамп и Путин, вероятно, попытаются добиться прекращения огня к одной из двух предстоящих важных дат: Пасхе, которую православная и католическая церкви будут праздновать 20 апреля этого года, или к 9 мая, когда Россия будет праздновать победу СССР над нацистской Германией», — не исключили авторы материала. При этом эксперты делают ставку на то, что Путин «захочет [заключить сделку] в такой знаменательный день», как 9 мая.

Говоря о перспективах украинского кризиса, Трамп заметил, что прекращение огня на Украине действительно возможно в недалеком будущем. Он подчеркнул, что эта цель не кажется ему недостижимой. «Думаю, в какой-то момент мы, вероятно, придем к прекращению огня в недалеком будущем», — заявил президент США.