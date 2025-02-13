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19:44, 13 февраля 2025Мир

На Западе раскрыли возможные сроки прекращения огня на Украине

FT: Прекращение огня на Украине может быть достигнуто к Пасхе или 9 мая
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Прекращение огня на Украине может быть достигнуто президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом к Пасхе или ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники из числа западных и украинских чиновников.

«Трамп и Путин, вероятно, попытаются добиться прекращения огня к одной из двух предстоящих важных дат: Пасхе, которую православная и католическая церкви будут праздновать 20 апреля этого года, или к 9 мая, когда Россия будет праздновать победу СССР над нацистской Германией», — утверждается в публикации.

Один из собеседников издания отметил, что российский лидер «захочет [заключить сделку] в такой знаменательный день», как 9 мая.

В начале февраля спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что добиться прекращения огня и постоянного мира возможно в течение месяцев, а не лет.

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