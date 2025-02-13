Песков высказался о будущих встречах Путина и Трампа

Песков: Встреча Путина и Трампа в другой стране состоится раньше обмена визитами

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в другой стране состоится раньше их обмена визитами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«То есть эта встреча состоится, по замыслу президентов, раньше, чем, как говорят дипломаты, эвентуальный обмен визитами», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, эту встречу как раз сейчас на рабочем уровне будут согласовывать помощники президентов. Он отметил, что главы государств условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране.

Ранее Песков допустил новые телефонные переговоры лидеров России и США. По его словам, до очной встречи Путина и Трампа возможен еще один их разговор по телефону.