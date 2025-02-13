Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:22, 13 февраля 2025Мир

Песков высказался о будущих встречах Путина и Трампа

Песков: Встреча Путина и Трампа в другой стране состоится раньше обмена визитами
Семен Александров (редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в другой стране состоится раньше их обмена визитами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«То есть эта встреча состоится, по замыслу президентов, раньше, чем, как говорят дипломаты, эвентуальный обмен визитами», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, эту встречу как раз сейчас на рабочем уровне будут согласовывать помощники президентов. Он отметил, что главы государств условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране.

Ранее Песков допустил новые телефонные переговоры лидеров России и США. По его словам, до очной встречи Путина и Трампа возможен еще один их разговор по телефону.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это не очень приятно». Зеленский признал, что Трамп первым делом созвонился не с ним, а с Путиным

      На Западе раскрыли возможные сроки прекращения огня на Украине

      Бывшего кандидата в президенты США утвердили главой Минздрава

      Обвиняемый пришел в суд с наркотиками и стал фигурантом еще одного дела

      Бывшая жена Моргенштерна опубликовала фото в откровенном наряде

      Известная российская юмористка рассказала об удивившей ее особенности израильтян

      Российская чиновница вступила в добровольческий батальон

      Врач опровергла главные мифы о фруктах

      В офисе Зеленского рассказали о проблемах в отношениях с Трампом

      Мать двоих детей отправилась в путешествие в честь своего юбилея и не выжила из-за болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше