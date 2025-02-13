«Путин одержал дипломатическую победу». Весь мир обсуждает телефонный разговор Трампа с президентом России. Что о нем говорят?

Economist: Киев после беседы Путина и Трампа ждет, что США бросят Украину

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стал главной темой обсуждения в мировых СМИ. Зарубежная пресса назвала состоявшуюся беседу дипломатической победой президента России, а также допустила начало переговоров по Украине в ближайшее время. «Лента.ру» собрала наиболее яркие высказывания иностранных СМИ.

Би-би-си: Переговоры по Украине могут начаться уже сейчас

После начала спецоперации на Украине в 2022 году Россия оказалась в политической изоляции, однако в 2025 году ситуация изменилась, написало британское издание «Би-би-си». «Трамп говорит, что хочет "работать вместе, очень тесно" с Путиным, чтобы положить конец конфликту на Украине. Он надеется, что они будут "посещать страны друг друга". Очевидно, то же самое думает и Владимир Путин, который пригласил Трампа в Москву», — считает издание.

Переговоры [по Украине] могут начаться уже сейчас. Когда именно и как они завершатся, неясно. Но президент Владимир Путин уже одержал своего рода дипломатическую победу, просто проведя этот телефонный разговор [с Трампом]

Би-би-си

Financial Times: Трамп подтвердил опасения Европы насчет переговоров по Украине

Британская газета Financial Times обратила внимание на то, что сначала Трамп поговорил по телефону с Путиным и только потом созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению издания, это может свидетельствовать о том, что «США, возможно, не захотят работать с Киевом или Евросоюзом над стратегией, позволяющей усадить Россию за стол переговоров».

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Как отмечается в материале, своими заявлениями американский лидер подтвердил опасения Европы насчет того, что США не будут привлекать европейских лидеров к участию в переговорах о будущем Украины. При этом ранее несколько европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию, сообщили о готовности усилить поддержку Украины.

The Economist: Разговор Трампа и Путина вызвал ужас в Киеве и Европе

Другое британское издание The Economist выразило мнение, что разговор Путина и Трампа «вызвал страх и ужас в Киеве и других европейских столицах». Отмечается, что после их беседы у Зеленского усилились опасения, что США оставят Украину один на один с Россией.

Российский фондовый рынок вырос. Нефть на мировых рынках подешевела на три процента — отчасти это отражает ожидание, что переговоры в итоге закончатся реабилитацией Кремля и снятием западных санкций с российской энергетической отрасли и экономики как таковой The Economist

Президент России Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Reuters: Трамп пытается положить конец конфликту на Украине, в отличие от Байдена

Международное агентство Reuters напомнило, что при бывшем президенте США Джо Байдене не было и разговоров о мирном урегулировании украинского конфликта. Политик выделял миллиарды долларов на военную и иную помощь Киеву и не общался с Путиным напрямую с начала спецоперации на Украине.

Трамп давно заявлял, что быстро положит конец конфликту на Украине, не уточняя, как именно он этого добьется Агентство Reuters

Hindustan Times: Обмен заключенными подготовил почву для телефонного разговора

Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся вскоре после обмена между США и Россией, в ходе которого Москва освободила бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля, заметила индийская газета Hindustan Times. Соединенные Штаты, в свою очередь, освободили «криптовалютного короля» — россиянина Александра Винника.

Американец Марк Фогель, который был освобожден в РФ в обмен на россиянина, и президент США Дональд Трамп Фото: Nathan Howard / Reuters

«Освобождение Фогеля было расценено как значительный шаг вперед в улучшении российско-американских отношений, который может проложить путь к более тесному сотрудничеству между двумя державами», — заявило издание. Обмен заключенными стал важным шагом к укреплению доверия, который подготовил почву для переговоров между Трампом и Путиным, уверено СМИ.

France 24: Президент США ранее хвалил Путина

Трамп застал мир врасплох, когда сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным, полагает французское издание France 24. Беседа двух лидеров вызвала опасения, что США согласны с условиями России по Украине, уточнило СМИ.

Издание также напомнило, что ранее Трамп восхищался Путиным и хвалил его в своей соцсети Truth Social. «Он сказал, что Путин даже использовал девиз его предвыборной кампании "Здравый смысл", и поблагодарил его за освобождение Фогеля», — говорится в материале.