«Это не очень приятно». Зеленский признал, что Трамп первым делом созвонился не с ним, а с Путиным

Зеленскому не понравилось, что Трамп позвонил ему после разговора с Путиным

Украинский глава Владимир Зеленский заявил, что не станет принимать результат мирных переговоров, если они пройдут без участия Киева и стран Европы. Комментируя недавний разговор американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, он признал, что был задет тем, что сначала лидер США связался с Москвойи только потом позвонил ему самому.

Я не воспринимаю это как приоритет, что он сначала поговорил с Россией. Хотя на самом деле это не очень приятно Владимир Зеленский президент Украины

Политик добавил, что не намерен принимать двусторонние мирные переговоры, если они пройдут без участия Киева и его европейских партнеров. По его мнению, ни один вопрос, касающийся Украины, не должен обсуждаться без нее.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В ходе разговора с Трампом Зеленский попросил гарантий безопасности для Украины

Во время беседы с президентом США Зеленский попросил его дать гарантии безопасности для Украины.

Гарантии безопасности для нас, безусловно, это приоритет. И гарантий без США мы не видим. Владимир Зеленский президент Украины

Помимо прочего, украинский политик обратился к Трампу с просьбой поспособствовать справедливому завершению конфликта. Давая интервью после созвона с лидером Штатов, Зеленский подчеркнул, что между ним и Трампом прошел хороший часовой разговор.

Фото: House Select Committee / Reuters

Глава Украины добавил, что без гарантий со стороны Запада не сможет обещать прекращение огня в зоне боевых действий. По его словам, оно является лишь частью окончания «горячей фазы» конфликта с Россией.

На Западе заметили, что офис Зеленского разочаровался в Трампе

Офис украинского главы Владимира Зеленского все больше разочаровывается в риторике Дональда Трампа. Киев не представляет, как вести переговоры с американским политиком.

«Среди чиновников в офисе Зеленского растет разочарование в Трампе, потому что они не понимают, как с ним общаться», — подчеркнули в материале Bloomberg, отметив, что с момента вступления Трампа в должность главы государства Украины перепробовала уже множество стратегий для налаживания контакта с Белым домом.

Предложение об обмене полезных ископаемых и редкоземельных металлов на помощь со стороны США было попыткой заинтересовать Трампа с предпринимательской точки зрения, однако за это Зеленского осудили. Политолог Марк Галеотти раскритиковал желание украинского политика умаслить Трампа.

Теперь же в тщательно отрепетированном интервью Guardian он предложил тонко выверенную взвесь лести и мольбы в надежде, что даже прекращение огня будет сопровождаться должными гарантиями безопасности Марк Галеотти политолог

Галеотти предположил, что в итоге Москва и Вашингтон захотят провести переговоры по рразрешению украинского конфликта.