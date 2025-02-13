Украинский глава Владимир Зеленский заявил, что не станет принимать результат мирных переговоров, если они пройдут без участия Киева и стран Европы. Комментируя недавний разговор американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, он признал, что был задет тем, что сначала лидер США связался с Москвойи только потом позвонил ему самому.
Я не воспринимаю это как приоритет, что он сначала поговорил с Россией. Хотя на самом деле это не очень приятно
Политик добавил, что не намерен принимать двусторонние мирные переговоры, если они пройдут без участия Киева и его европейских партнеров. По его мнению, ни один вопрос, касающийся Украины, не должен обсуждаться без нее.
В ходе разговора с Трампом Зеленский попросил гарантий безопасности для Украины
Во время беседы с президентом США Зеленский попросил его дать гарантии безопасности для Украины.
Гарантии безопасности для нас, безусловно, это приоритет. И гарантий без США мы не видим.
Помимо прочего, украинский политик обратился к Трампу с просьбой поспособствовать справедливому завершению конфликта. Давая интервью после созвона с лидером Штатов, Зеленский подчеркнул, что между ним и Трампом прошел хороший часовой разговор.
Глава Украины добавил, что без гарантий со стороны Запада не сможет обещать прекращение огня в зоне боевых действий. По его словам, оно является лишь частью окончания «горячей фазы» конфликта с Россией.
На Западе заметили, что офис Зеленского разочаровался в Трампе
Офис украинского главы Владимира Зеленского все больше разочаровывается в риторике Дональда Трампа. Киев не представляет, как вести переговоры с американским политиком.
«Среди чиновников в офисе Зеленского растет разочарование в Трампе, потому что они не понимают, как с ним общаться», — подчеркнули в материале Bloomberg, отметив, что с момента вступления Трампа в должность главы государства Украины перепробовала уже множество стратегий для налаживания контакта с Белым домом.
Предложение об обмене полезных ископаемых и редкоземельных металлов на помощь со стороны США было попыткой заинтересовать Трампа с предпринимательской точки зрения, однако за это Зеленского осудили. Политолог Марк Галеотти раскритиковал желание украинского политика умаслить Трампа.
Теперь же в тщательно отрепетированном интервью Guardian он предложил тонко выверенную взвесь лести и мольбы в надежде, что даже прекращение огня будет сопровождаться должными гарантиями безопасности
Галеотти предположил, что в итоге Москва и Вашингтон захотят провести переговоры по рразрешению украинского конфликта.