Spectator: Зеленский пытается умаслить Трампа, предлагая ему ресурсы Украины

Политолог Марк Галеотти в статье для западного издания Spectator раскритиковал попытки президента Украины Владимира Зеленского «умаслить» своего американского коллегу Дональда Трампа предложением доступа для США к украинским ресурсам в приоритетном порядке.

«Теперь же в тщательно отрепетированном интервью Guardian он предложил тонко выверенную взвесь лести и мольбы в надежде, что даже прекращение огня будет сопровождаться должными гарантиями безопасности», — заявил эксперт.

Галеотти выразил мнение, что США и Россия будут договариваться об урегулировании без Украины, поэтому Зеленский старается обеспечить Киеву место за столом переговоров.

Ранее украинский лидер в интервью The Guardian указал, что после завершения конфликта гарантии безопасности для Украины от стран Европы без участия США будут являться ненастоящими.