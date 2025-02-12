Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:20, 12 февраля 2025Интернет и СМИ

На Западе раскритиковали попытку Зеленского «умаслить» Трампа

Spectator: Зеленский пытается умаслить Трампа, предлагая ему ресурсы Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarsenov Daniiar / Globallookpress.com

Политолог Марк Галеотти в статье для западного издания Spectator раскритиковал попытки президента Украины Владимира Зеленского «умаслить» своего американского коллегу Дональда Трампа предложением доступа для США к украинским ресурсам в приоритетном порядке.

«Теперь же в тщательно отрепетированном интервью Guardian он предложил тонко выверенную взвесь лести и мольбы в надежде, что даже прекращение огня будет сопровождаться должными гарантиями безопасности», — заявил эксперт.

Галеотти выразил мнение, что США и Россия будут договариваться об урегулировании без Украины, поэтому Зеленский старается обеспечить Киеву место за столом переговоров.

Ранее украинский лидер в интервью The Guardian указал, что после завершения конфликта гарантии безопасности для Украины от стран Европы без участия США будут являться ненастоящими.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин полтора часа говорил с Трампом. Президента США пригласили в Москву

      В Госдуме предсказали давление на Трампа со стороны демократов из-за Украины

      Слуцкий высказался о разговоре Путина и Трампа

      В Белом доме оценили разговоры Трампа с Путиным и Зеленским

      Зеленский захотел мира на Украине

      Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

      Трамп призвал закончить конфликт на Украине

      Трамп заявил о необходимости остановить украинский конфликт

      Путин и Трамп отметили необходимость завершить конфликт на Украине

      На Западе раскритиковали попытку Зеленского «умаслить» Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше