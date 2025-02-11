Зеленский раскритиковал идею Трампа о гарантиях безопасности для Украины

Зеленский: Гарантии безопасности для Украины без США являются ненастоящими

После завершения конфликта гарантии безопасности для Украины от стран Европы без участия США будут являться ненастоящими. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

9 февраля советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что американский лидер намерен завершить конфликт на Украине. Он также рассказал, что после этого вопрос гарантий безопасности будет возложен на Европу.

«Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю нет. (...) Мы за миротворческий контингент, если он будет частью гарантии безопасности, но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что без Америки это невозможно», — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент вместе с тем отметил, что дата его встречи с Трампом пока не назначена.