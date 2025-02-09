Трамп завершит конфликт на Украине и возложит гарантии безопасности на Европу

Советник Уолтц: Трамп возложит гарантии безопасности по Украине на Европу

Президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине. Об этом его советник по нацбезопасности Майк Уолтц заявил NBC News.

Уолтц также добавил, что при этом вопрос гарантий безопасности по Украине Трамп возложит на европейские страны. По его словам, на следующей неделе госсекретарь, министр обороны, вице-президент и спецпредставитель США встретятся в Европе, чтобы обсудить детали урегулирования конфликта. Советник отметил, что Вашингтон также планирует затронуть в разговоре с Киевом вопросы, связанные с природными ресурсами, в том числе нефтью и газом.

Ранее сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак впервые после инаугурации Дональда Трампа провел переговоры со спецпредставителем главы Белого дома Китом Келлогом. Они обсудили ситуацию на фронте, «вопросы безопасности гражданского населения» республики и предстоящие встречи на Мюнхенской конференции по безопасности.