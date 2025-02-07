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10:24, 7 февраля 2025Бывший СССР

Глава офиса Зеленского впервые поговорил со спецпредставителем Трампа по Украине

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с Келлогом его предстоящий визит на Украину
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак впервые после инаугурации президента США Дональда Трампа провел переговоры со спецпредставителем главы Белого дома Китом Келлогом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы офиса Владимира Зеленского, в ходе переговоров они со спецпредставителем президента США по Украине обговорили его предстоящий визит на Украину. Кроме того, они обсудили ситуацию на фронте, «вопросы безопасности гражданского населения» республики и предстоящие встречи на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Говорил со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Обсудили его предстоящий визит в Украину, который является для нас очень важным», — написал глава офиса Зеленского.

В декабре 2024 года Андрей Ермак проводил встречу с представителями избранного президента США Дональда Трампа. С американской стороны во встрече участвовали помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и Кит Келлог.

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