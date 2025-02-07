Глава офиса Зеленского впервые поговорил со спецпредставителем Трампа по Украине

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с Келлогом его предстоящий визит на Украину

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак впервые после инаугурации президента США Дональда Трампа провел переговоры со спецпредставителем главы Белого дома Китом Келлогом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы офиса Владимира Зеленского, в ходе переговоров они со спецпредставителем президента США по Украине обговорили его предстоящий визит на Украину. Кроме того, они обсудили ситуацию на фронте, «вопросы безопасности гражданского населения» республики и предстоящие встречи на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Говорил со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Обсудили его предстоящий визит в Украину, который является для нас очень важным», — написал глава офиса Зеленского.

В декабре 2024 года Андрей Ермак проводил встречу с представителями избранного президента США Дональда Трампа. С американской стороны во встрече участвовали помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и Кит Келлог.