Руководитель офиса Зеленского встретился в Вашингтоне с представителями Трампа

Reuters: Ермак встретился в США с представителями Трампа

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в среду, 4 декабря, в США с представителями избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как пишут журналисты, с американской стороны во встрече участвовали будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и Кит Келлог. Последнего избранный американский лидер хочет назначить спецпосланником по Украине.

Ранее сообщалось, что Ермак прибыл в Штаты для проведения встреч, в том числе с представителями Трампа.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассказал, что вопрос о предоставлении Вашингтоном 24 миллиардов долларов Киеву, которые действующий глава Белого дома Джо Байден запросил у законодателей, будет решаться при Дональде Трампе. 27 ноября стало известно, что Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины.

29 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой, во время которого стороны обсудили обстановку на поле боя, а также поставки американской военной и бюджетной помощи Киеву. Глава Госдепа США заверил украинского министра в поддержке со стороны Вашингтона перед наступлением зимы.