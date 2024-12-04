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19:22, 4 декабря 2024Мир

В Конгрессе США отвергли решение Байдена по финансированию Украины

Спикер Джонсон: вопрос о финансировании Украины будет решать Трамп, а не Байден
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Майк Джонсон

Майк Джонсон. Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Вопрос о предоставлении Вашингтоном 24 миллиардов долларов Киеву, которые действующий глава Белого дома Джо Байден запросил у законодателей, будет решаться уже при избранном президенте США Дональде Трампе. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон в эфире телеканала C-Span.

«Не Байдену принимать это решение по новой помощи Украине. Сейчас у нас уже новый избранный президент, и Палата подождет и последует в том направлении, которое укажет новый верховный главнокомандующий Трамп. Поэтому я не ожидаю, что сейчас мы согласуем новое финансирование для Украины», — отметил спикер.

Джонсон подчеркнул, что действующий состав нижней палаты Конгресса (новый созыв законодательной ветви власти США начнет работу с 3 января 2025 года — прим. Ленты.ру) не планирует рассматривать запрос Байдена о выделении 24 миллиардов Киеву. Он добавил, что «на повестке дня также не стоит вопрос обсуждения восполнения оружейных запасов Пентагона».

27 ноября стало известно, что Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины. Отмечается, что 16 миллиардов долларов пойдут на пополнение запасов США, а 8 миллиардов долларов выделят на Инициативу по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине, в рамках которой Пентагон заключает контракты с американскими компаниями на вооружение.

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