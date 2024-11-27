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04:28, 27 ноября 2024Мир

Байден тайно запросил дополнительную помощь для Украины

Politico: Байден тайно запросил у Конгресса дополнительную помощь для Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Президент США Джо Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины, сообщает Politico.

Два помощника конгрессмена подтвердили запрос Байдена, который могут рассмотреть уже в декабре.

По информации издания, 16 миллиардов долларов пойдут на пополнение запасов США. Оставшиеся 8 миллиардов долларов выделят на Инициативу по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине, в рамках которой Пентагон заключает контракты с американскими компаниями на вооружение.

Ранее сообщалось, что 51 процент граждан США выступил против помощи Украине. В свою очередь 49 процентов респондентов выступили за продолжение поддержки, что подчеркивает сохраняющийся раскол в американском обществе по этому вопросу.

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