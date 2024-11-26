Больше половины американцев выступили против помощи Украине

Опрос CBS/YouGov: 51 процент граждан США выступил против помощи Украине

Граждане США по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, следует ли продолжать оказывать военную поддержку Украине, больше половины из них — 51 процент, высказались против. Об этом свидетельствуют данные опроса CBS/YouGov, опубликованного 25 ноября.

В свою очередь 49 процентов респондентов выступили за продолжение поддержки, что подчеркивает сохраняющийся раскол в американском обществе по этому вопросу.

Опрос был проведен сразу после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах, что вызвало опасения по поводу прекращения США поддержки Украины.

Ранее президент США Джо Байден дал поручение государственному секретарю Энтони Блинкену определить необходимость выделения Киеву дополнительной финансовой помощи в размере 35 миллионов долларов.