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23:23, 26 ноября 2024Мир

Больше половины американцев выступили против помощи Украине

Опрос CBS/YouGov: 51 процент граждан США выступил против помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Граждане США по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, следует ли продолжать оказывать военную поддержку Украине, больше половины из них — 51 процент, высказались против. Об этом свидетельствуют данные опроса CBS/YouGov, опубликованного 25 ноября.

В свою очередь 49 процентов респондентов выступили за продолжение поддержки, что подчеркивает сохраняющийся раскол в американском обществе по этому вопросу.

Опрос был проведен сразу после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах, что вызвало опасения по поводу прекращения США поддержки Украины.

Ранее президент США Джо Байден дал поручение государственному секретарю Энтони Блинкену определить необходимость выделения Киеву дополнительной финансовой помощи в размере 35 миллионов долларов.

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