Байден поручил Блинкену определить необходимость выделения Украине дополнительных финансов

Блинкену поручили определить необходимость выделения США Украине 35 млн долларов

Президент США Джо Байден дал поручение государственному секретарю Энтони Блинкену определить необходимость выделения Киеву дополнительной финансовой помощи в размере 35 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия определить, важно ли для интересов безопасности США предоставить до 35 миллионов долларов в качестве помощи Украине», — говорится в указе главы государства.

Ранее стало известно, что в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву вошли противопехотные мины, которые не были указаны в перечне передаваемых вооружений, опубликованном Пентагоном. Согласно представленной государственным департаментом номенклатуре вооружений, которые списываются с американских армейских складов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат «нестойкие противопехотные мины». Их число не указывается.