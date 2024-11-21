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02:34, 21 ноября 2024Мир

Байден поручил Блинкену определить необходимость выделения Украине дополнительных финансов

Блинкену поручили определить необходимость выделения США Украине 35 млн долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michalis Karagiannis / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден дал поручение государственному секретарю Энтони Блинкену определить необходимость выделения Киеву дополнительной финансовой помощи в размере 35 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия определить, важно ли для интересов безопасности США предоставить до 35 миллионов долларов в качестве помощи Украине», — говорится в указе главы государства.

Ранее стало известно, что в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву вошли противопехотные мины, которые не были указаны в перечне передаваемых вооружений, опубликованном Пентагоном. Согласно представленной государственным департаментом номенклатуре вооружений, которые списываются с американских армейских складов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат «нестойкие противопехотные мины». Их число не указывается.

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