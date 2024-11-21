В новый пакет помощи США Украине вошли противопехотные мины

Госдеп: Киев получит от США противопехотные мины в рамках нового пакета помощи

В новый пакет военной помощи США Киеву вошли противопехотные мины, которые не были указаны в перечне передаваемых вооружений, опубликованном Пентагоном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа.

Согласно представленной государственным департаментом номенклатуре вооружений, которые списываются с американских армейских складов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат «нестойкие противопехотные мины». Их число не указывается.

«Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет крайне необходимого оружия и техники нашим украинским партнерам», — подчеркивается в заявлении главы Госдепа Энтони Блинкена.

Ранее сообщалось, что в очередной пакет военной американской помощи для ВСУ войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.